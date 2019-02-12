Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине изменили процедуру прохождения техосмотра авто

12.02.2019 09:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине изменили процедуру прохождения техосмотра авто

С 1 мая в Украине вводится новый формат документа, подтверждающего успешное прохождение техосмотра авто.

Об этом сообщают в МВД Украины, передает donpress.com.

Бумажный бланк протокола будут выдавать вместе с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. Отмечается, что водитель согласно пункту 30.2 правил дорожного движения, должен закрепить ее в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны,

В МВД уточнили, что данное нововведение снизит уровень фальсификации протоколов ОТК.

«Контролирующим органам будет легче проверять, допущен ли определенное транспортное средство к участию в дорожном движении: информацию из самоклеющейся метки радиочастотной идентификации скоро станет возможно считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования», — говорится в сообщении ведомства



Теги: Украина, Донбасс, документы, транспорт, техосмотр, МВД, протокол
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх