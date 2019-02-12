В Украине изменили процедуру прохождения техосмотра авто

12.02.2019 09:42

С 1 мая в Украине вводится новый формат документа, подтверждающего успешное прохождение техосмотра авто.

Об этом сообщают в МВД Украины, передает donpress.com.

Бумажный бланк протокола будут выдавать вместе с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. Отмечается, что водитель согласно пункту 30.2 правил дорожного движения, должен закрепить ее в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны,

В МВД уточнили, что данное нововведение снизит уровень фальсификации протоколов ОТК.

«Контролирующим органам будет легче проверять, допущен ли определенное транспортное средство к участию в дорожном движении: информацию из самоклеющейся метки радиочастотной идентификации скоро станет возможно считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования», — говорится в сообщении ведомства