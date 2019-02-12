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Война на Донбассе: США огласили требование к РФ

12.02.2019 17:56
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Война на Донбассе: США огласили требование к РФ

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине по случаю четвертой годовщины договоренностей в Минске, передает from-ua.
Американцы отмечают, что Москва так и не начала выполнять договоренности, под которыми подписалась.
"В течение последних четырех лет, которые проходят сегодня с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения. Россия должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня", – говорится в заявлении посольства.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, требование
 
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