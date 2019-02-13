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Аваков озвучил свой план деоккупации Донбасса

13.02.2019 13:58
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Аваков озвучил свой план деоккупации Донбасса

На сегодняшний день Украина стоит на пороге большой войны, и, «если Россия завтра пойдет в атаку, мы будем отвечать».

Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время презентации Стратегии деоккупации Донбасса в Институте Мира США в Вашингтоне, передает donpress.com.

Так, в ходе презентации Аваков отметил:

«Мы стоим на пороге серьезной „горячей“ войны. Если Путин сойдет с ума и завтра будет идти в атаку, мы будем отвечать. Для нас это катастрофа, но для него тоже. Вы должны знать, что этот бешеный пес стоит на наших границах и мы его сдерживаем. Но потом он может побежать дальше. Уже побежал. Здесь не должно быть традиционных решений, только серьезные шаги всего мирового сообщества».

По его словам, в данном случае идет речь о примирении двух сторон — Украины и России, а не о том, что наша страна будет ждать, пока президент РФ будет в хорошем настроении, или когда международное сообщество примет решение о вмешательство.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, война, МВД, план, Аваков, деоккупация
 
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