Правительство еще больше ужесточило правила для получателей субсидий в Украине

13.02.2019 08:47

В Украине за последний год произошло столько изменений в Порядке назначения субсидий, что граждане, их получающие, не успевают их усваивать. Только субсидиантам, оформившим этот вид госпомощи в прошлом году, сообщили, что субсидии им в марте выдадут наличными деньгами, как еще одно новшество, пишет Знамя индустрии.

Теперь при просрочке платежа за энергоносители или коммунальные услуги даже на один месяц (было за два) действие субсидии прекращается автоматически. Причем назначить ее могут вновь только на следующий отопительный сезон и при полном погашении долга.

Правда, эту жесткую норму не будут применять, если субсидиантам вовремя не перечислят деньги на оплату коммуналки, то есть если Минсоцполитики не обеспечит своевременное финансирование субсидий.