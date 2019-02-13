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Рейтинг Владимира Зеленского достиг 27%

13.02.2019 13:30
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Рейтинг Владимира Зеленского достиг 27%

Владимир Зеленский еще дальше оторвался от конкурентов по предвыборной гонке. Среди тех украинцев, кто определился, за кого проголосует, шоумену отдают предпочтение 26,9% респондентов, сообщает, СТРАНА.ua.
Таковы данные Киевского международного института социологии, который с 31 января по 10 февраля проводил опрос "Мысли и взгляды населения Украины".
Следом за ним идет Петр Порошенко, который ненамного опережает Юлию Тимошенко. У него 17,7%, тогда как у Юлии Владимировны - 15,8%. У Юрия Бойко 9,8%, у Олега Ляшко 6,6%, у Гриценко - 6,1%.



Теги: Владимир Зеленский, рейтинг, выборы президента
 
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