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Суд наложил арест на имущество Захарченко

13.02.2019 14:58
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Суд наложил арест на имущество Захарченко

Повторный арест наложен на имущество, принадлежащее экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, передает replyua.net. Напомним, что обвиняют в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время Революции достоинства и незаконном обогащении.

По информации «Радио Свобода», соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. В том числе, отмечается, что арест 26 объектов недвижимости сбежавшего в Россию Захарченко отменили в конце января этого года. 1 февраля прокурором была подана апелляционная жалоба на это решение, но суд ее еще не рассматривал.

Ранее стало известно, что в 2018 году Печерский районный суд Киева принял постановление о проведении спецрасследования относительно экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Бывшего министра подозревают в организации препятствования проведению митингов в Киеве 18−20 февраля 2014 года, что стало причиной массовых жертв среди участников акций протеста.



Теги: Донбасс, суд, арест, имущество, Захарченко
 
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