Украине грозит новый инфляционный шок в 2019 году, - эксперт

13.02.2019 09:37

В текущем году Украине снова грозит новый инфляционный шок. Как сообщает replyua.net, об этом заявил известный эксперт Александр Гончаров. Он прогнозирует, что жизнь уровня 2000-х годов наступит в Украине не раньше, чем через 12 лет, и в Национальном банке наконец это поняли.

«Поэтому в своем вчерашнем сообщении отметили, что в случае усиления инфляционного давления НБУ может повысить на 18% учетную ставку. Правда, куда уж выше — эта 18% учетная ставка украинского регулятора и так самая высокая в Европе!», - пишет Гончаров. По его словам, неизвестно, что дальше будет делать Нацбанк, - возможно, экономить золотовалютные резервы и не обращать внимание на Министерство финансов, заложившее в бюджет этого года инфляцию на уровне всего 7%.

Гончаров подчеркивает, что уже сейчас сильно сомневается в таких цифрах. Он напомнил, что в ближайшее время, после президентских выборов, в правительстве наметятся серьезные перестановки, и если это произойдет, то после отставки Гройсмана и других людей инфляционный шок может продлиться очень долго в стране.