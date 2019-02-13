В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"

13.02.2019 19:36

Неудивительно, что подобного рода кровожадные заявления звучат в эфире пропагандисткой программы под названием "Кто против" на заангажированном Кремлем телеканале "Россия 1". Евгений Тарло, который является известным фанатиком кремлевских преступников и президентом фонда "Правовое государство", нагло и открыто заявил, что готов взять в руки автомат и перестрелять из него каждого украинца из-за трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что Тарло выступил с таким сумасшедшим обещанием после того, как известная украинская журналистка Янина Соколовская справедливо обвинила в данной трагедии именно страну-агрессора, а причастность националистических сил Украины к пожару в злополучном Доме профсоюзов опровергла. До этого скандалистка Татьяна Монтян варварски предлагала убивать украинцев с помощью средневекового способа.