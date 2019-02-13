Войска России подошли к границе Украины: замечены десятки тысяч солдат, танки и много вооружения

13.02.2019 11:42

Около 87 750 военнослужащих Российской Федерации сосредоточены вдоль украинско-российской границы. Председатель Постоянного представительства Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил о том, что эти войска являются наступательной силой.

Известно, что на Донбассе сепаратистов поддерживает около 2000 людей, состоящих на службе в армии Российской Федерации. Сегодня же, 13 февраля, на границе Украины было замечено около 87 000 военнослужащих, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Народную правду".

Отмечается, что цифра была озвучена председателем Постоянного представительства Украины в ООН Владимиром Ельченко. Именно он сообщил довольно тревожную новость, сославшись на проведенные анализы и множество докладов. "В самом начале этого месяца незаконные вооруженные формирования на территории "Л/ДНР" имели много разных видов оружия. У них было 496 боевых танков, около 938 броневиков, а также 128 реактивных систем залпового огня. Присутствует в их руках даже самоходная артиллерия", - сообщил Ельченко. Тем не менее, наиболее тревожную новость он сказал в самом конце. Ельченко сообщил, что вдоль границы Украины сосредоточилось 87 750 военнослужащих, которые, по его словам, готовятся к наступательной операции.