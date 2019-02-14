Акваторию Азовского моря будут охранять десантные катера «Кентавр»

14.02.2019 08:45

В 2019 году в состав ВМС Украины запланировано принять два десантных катера «Кентавр» и еще один малый бронированный артиллерийский катер. Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко, передает «Укринформ».

«В состав ВМС принято шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун". США передали ВМС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря», – отметил Демьяненко.

Также, говоря о реформах в армии, он подчеркнул, что сейчас сформированы Морское командование, Командование морской пехоты, меняется организационная структура боевых частей и частей обеспечения. Так, управление бригад надводных кораблей переформированы в дивизионы надводных кораблей, а дивизионы кораблей охраны и обеспечения – в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.

Кроме того, представитель Генштаба сообщил, что сегодня на вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники (ВВТ), поставлено в войска около 8 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тыс. единиц боеприпасов. «В качестве технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2 500 приборов ночного видения», – добавил Демьяненко.

Источник: https://dnews.dn.ua