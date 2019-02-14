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Для автомобилистов уготованы новые правила техосмотра транспорта
С 1 мая 2019 года украинцев ждет новшество: изменится порядок прохождения проверки технического состояния транспортного средства. Кроме того, формат документов, подтверждающих успешное прохождение техосмотра автомобиля, обновится. Это, по мнению, правоохранителей, позволит избежать фальсификации протоколов СТО. Ожидается, новые правила приблизят Украину к европейским нормам.
В Главном сервисном центре при МВД рассказали, что бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК (обязательный технический контроль) в комплекте с меткой радиочастотной идентификации RFID. Метку-самоклейку нужно будет разместить на лобовом стекле с внутренней стороны.
Разрешено ли конкретному автомобилю участие в дорожном движении, можно будет определить дистанционно: информацию из метки станет возможно считать спецтехникой.
Важно: если владелец машины, подлежащей ОТК, получил бланк протокола до вступления в силу новых правил, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.
“Если новая система будет реальна похожа на ту, которая сейчас работает в Швейцарии или Германии, это отлично. Давно пора убирать бумажную документацию и переходить на электронную”,
— считает юрист Евгений Пронин.
У идеи есть риски. Полицейским необходимо технически подготовиться к переходу на новые правила. Успеют ли? Мы уже сообщали, что с радарами TruCam не все прошло гладко.
Напомним, согласно закона Украины о дорожном движении и статьи 35, техосмотру подлежат:
— Легковые авто и автомобили грузоподъёмностью до 3,5 тонн, которым больше двух лет и которые предназначены для перевозки пассажиров или грузов с целью заработка.
— Грузовые авто с грузоподъёмностью до 3,5 тонн,, а также такси не зависимо от срока эксплуатаци
— Автобусы и спецтранспорт, перевозящий небезопасные грузы.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, техосмотр, правила, автомобиль
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