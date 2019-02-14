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Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун
Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук планирует дополнить свои требования в иске против исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун и будет добиваться, чтобы ее уволили.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом парламентарий заявил сегодня на брифинге после оглашения решения окружного административного суда Киева. «Завтра суд рассмотрит иск по сути. Я подаю дополнение к своим главным требованиям», - отметил депутат.
Более того, Мосийчук сообщил, что «отдельный иск» будет также подавать Андрей Лазовой. «Мы добьемся выполнения Конституции и законов Украины. Мы добьемся увольнения госпожи Супрун», - сказал он, отметив, что также хочет добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения. Помимо этого, Мосийчук отметил, что правительство немедленно должно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.
Напомним, что сегодня Окружной административный суд Киева отменил принятое ранее решение, запрещающее Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Теги: Донбасс, суд, иск, Верховная Рада
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