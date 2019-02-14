Почему для Путина жизненно важны выборы в Украине: эксперт о роли санкций и войне на Донбассе в плане РФ

14.02.2019 14:45

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину крайне важны предстоящие выборы президента Украины для продолжения войны на Донбассе.

Властям России, которые ведут и разжигают вооруженный конфликт на оккупированном Донбассе, нужен "свой" победитель на выборах президента Украины, передает "Диалог.UA". Об этом заявил грузинский политик Георгий Вашадзе.

По его мнению, кандидат, который победит на президентских выборах в Украине, очень важен для лидера РФ Владмира Путина "Первое, для Путина жизненно важны выборы в Украине. Почему? Потому что сейчас он ведет войну против Украины.

Ведет войну на территории страны, аннексирует территорию Украины", - отметил Вашадзе. Также политик добавил, что Кремль всеми силами пытается "откреститься" от участия в войне, чтобы добиться отмены международных санкций с РФ.

"Поэтому он сделает все для того, чтобы влиять на выборы в Украине.

Он будет делать все через Интернет, и даже уже есть доказательства", - добавил он.



Источник: www.dialog.ua