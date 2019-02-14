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Погода на День влюбленных: чего ждать от святого Валентина
В День влюбленных парочки всегда ждут хорошей погоды для долгих прогулок и снега для романтичного вечера в ресторане. Однако в этом году все сложилось не идеально.
Синоптик Наталья Диденко написала прогноз на 14 февраля на своей странице Facebook.
Температура будет колебаться. На востоке, в Сумской и Черниговской областях ожидается до -8 градусов. На западе температура поднимется до +2. Днем ожидается оттепель, которая вечером превратится в гололедицу.
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет от 0 до 3 градусов ниже ноля.
В Винницкой и Одесской областях может пройти небольшой дождь или мокрый снег. Другие области осадки обойдут.
Погода в столице
В Киеве будет облачно с мокрым снегом. Улицы будут скользкими, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Ночью ожидается до -6 градусов, а днем около ноля.
Напоминаем, что в Украине похолодает из-за циклона. Метеоролог сообщает, что похолодание придет уже ночью 13 февраля. Температура снизиться до 1-5 градусов на западе и севере Украины. Днем в этих регионах будет от 0 -3 градусов мороза. В восточных областях днем будет ощутимо теплее, от +3 до +7 градусов. В центре Украины — холодно в Винницкой области, теплее всего в районах Днепра.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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