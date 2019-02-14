Порошенко озвучил одну из главных задач на следующие пять лет развития Украины

14.02.2019 16:45

Глава Украины намерен идти на второй президентский срок, чтобы бороться с бедностью в стране.

Порошенко обозначил борьбу с бедностью как одну из приоритетных стратегических целей развития Украинского государства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA". По его мнению, эта задача будет одной из приоритетных в течение следующих пяти лет.

Украинский лидер полагает, что первые результаты экономического роста должны ощутить именно пенсионеры.

Как люди труда они должны увидеть ощутимые перемены в своих карманах и осознать, что страна пережила сложный период и постепенно отстраивает свою экономику.

По мнению президента, бедность украинцев не менее страшный враг, чем страна-агрессор, которая вторглась в наше государство.

Ранее Порошенко назвал пять основных приоритетов для экономического прорыва страны. Также гарант пообещал поставить подпись на законе в Конституцию о стратегическом курсе государства в НАТО и Евросоюз.



Источник: www.dialog.ua