Порошенко в Генассамблее ООН представит доклад по Донбассу

14.02.2019 15:40

В ходе визита в Харьков украинский президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе будет выступать на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает replyua.net. Так, он отметил, что перед мировым сообществом он намерен говорить о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.



«Меньше чем через неделю с трибуны Генассамблеи ООН буду впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты территориальной целостности и независимости Украины. Поскольку за эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену – жизнью своих героев», – заявил Порошенко. Кроме того, глава государства отметил, что российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса стали тяжелым ударом для украинской промышленности.



«Но хотел бы напомнить, что планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000-х годов», – подчеркнул президент Украины.