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«Пусть горят в аду»: в Керчи произошло очередное ЧП из-за оккупантов
Вчера, 13 февраля, в сети появилась информация об очередном ЧП на аннексированном полуострове Крым, передает replyua.net.
Как сообщает местное издание, на раскопках Пантикапея на горе Митридат рухнула древнегреческая арка с колоннами и резным каменным портиком. В СМИ отметили, что ранее конструкция наклонилась и оккупанты решили эту проблему с помощью палок, которыми подперли историческую ценность.
Однако, как оказалось, этого было недостаточно, чтобы спасти древнегреческую арку. По данным издания Керчь.ФМ, все упавшие части колонн вывезли сотрудники городского музея. В сети с гневом отреагировали на новости с аннексированного полуострова, обрушившись в сторону россиян с негодованием. «Пусть горят в аду за уничтожение нашей истории», «Они рухнули. Оккупантам плевать! Крым - не их земля!», «Колонны Пантикапея таки все — оккупантские сигнальные ленточки почему-то не помогли», - отметили они.
Теги: Донбасс, Керчь, оккупация
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