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Россия отказалась передать Украине раненых моряков для обследования и лечения
14.02.2019 11:45
ФСБ России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, получивших ранения при задержании в Керченском проливе, для их обследования и лечения. Об этом сообщает адвокат одного из арестованных украинцев Сергея Бадамшина.
Правозащитник отметил, что сторона защиты просила разрешение для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко. Бадамашина отмечает:
«Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, моряки, обследование
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