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Трамп дал указания по вступлению Украины в НАТО
Глава Белого дома Дональд Трамп дал указание найти возможность, чтобы устранить сложности вступления Украины в НАТО, из-за агрессии России.
Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.
Он отметил, что американский президент дал указание проработать 5 пункт устава и найти выход для Украины и Грузии.
Кроме этого он добавил, что ни в коем случае не рекламирует ни одного из кандидатов на пост президента Украины, но за последние пять лет в стране сделали много вещей, которых Запад даже не ожидал увидеть.
Напомним, как сообщалось ранее Верховная Рада 334 голосами проголосовала за изменения в Конституцию, которые предусматривают курс Украины на ЕС и НАТО.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс поможет Украине преодолеть преграды на пути вступления в блок, включая борьбу с коррупцией, поскольку Киев является важным партнером НАТО
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, НАТО, указ, Дональд Трамп
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