Трамп дал указания по вступлению Украины в НАТО

14.02.2019 16:00

Глава Белого дома Дональд Трамп дал указание найти возможность, чтобы устранить сложности вступления Украины в НАТО, из-за агрессии России.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

Он отметил, что американский президент дал указание проработать 5 пункт устава и найти выход для Украины и Грузии.

Кроме этого он добавил, что ни в коем случае не рекламирует ни одного из кандидатов на пост президента Украины, но за последние пять лет в стране сделали много вещей, которых Запад даже не ожидал увидеть.

Напомним, как сообщалось ранее Верховная Рада 334 голосами проголосовала за изменения в Конституцию, которые предусматривают курс Украины на ЕС и НАТО.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс поможет Украине преодолеть преграды на пути вступления в блок, включая борьбу с коррупцией, поскольку Киев является важным партнером НАТО

Источник: https://from-ua.com