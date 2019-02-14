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Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение
14.02.2019 13:45
Скончался народный артист РФ певец Сергей Захаров. Его песням подпевало не одно поколение. Об этом стало известно в четверг, 14 февраля.
На 69-м году жизни в Москве умер Народный артист России Сергей Захаров. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Информацию о смерти артиста подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей, пишут Акценты.
Известный певец родился в Украине в Николаевской области. Успешно завершил обучение в Ленинградском музыкальном училище.
Песням Сергея Захарова «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня» подпевало не одно поколение.
3 марта Захаров должен был провести очередной концерт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, певец, умерший, песни
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