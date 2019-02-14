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В Алуште разнесло бассейн с дельфинами

14.02.2019 09:46
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В Алуште разнесло бассейн с дельфинами

В дельфинарии крымской Алушты произошла разгерметизация бассейна с морскими обитателями. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу. МЧС пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже несло наружу, а воду откачивать мотопомпой. 

Глава Алуштинской администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой. 

"Там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн. Люди не пострадали",

- информировала чиновница.

Приехавшие на вызов полицейские следов «внешнего повреждения не обнаружили».

Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы. 

"Мы там все вычистили, убрали. Все сделали, чтобы не было никаких последствий. Мы, конечно, будем помогать, чем возможно. Но это полностью коммерческая структура",

- заявила Галина Огнева. 

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Алушта, бассейн, дельфинарий
 
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