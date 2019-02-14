Возвращение Супрун: политолог рассказал, какую комедию разыгрывают перед украинцами более двух лет

14.02.2019 12:31

Украинский Минздрав продолжает сталкиваться с теми же проблемами, что были и до Супрун, просто при Супрун они обострились. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

Комментируя новость о триумфальном возвращении Ульяны Супрун на должность и.о. министра здравоохранения, наш собеседник отмечает следующее: «Я думаю, что это определенный шантаж со стороны Кабмина. Соответственно, Кабинету министров указали, что нельзя исполнять обязанности более 3 месяцев, а Супрун исполняла обязанности 2,5 года, то есть, она грубо нарушила законодательство. Но на самом деле, эта проблема искусственная: даже если поставить другого человека, провести его через ВР, ну не будет ничего заблокировано, даже если вместо министра будет первый зам».

По мнению эксперта, с уходом Супрун в сфере здравоохранения вряд ли станет все хуже, чем было.

«Если она занимает свое место незаконно, то ее деятельность не может быть позитивной. Поэтому если не поставляются какие-то лекарства, нужно назначить нормально министра, провести его через ВР и наладить поставки. Чего же более двух лет перед нами разыгрывают эту комедию, пытаясь внушить тезис незаменимости этой Супрун? Ну, нет незаменимых!», - добавляет Спиридонов.