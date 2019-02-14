- Россия отказалась передать Украине раненых моряков для обследования и лечения11:45
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- Выборы президента: лидируют Зеленский и Тимошенко10:47
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- В Алуште разнесло бассейн с дельфинами09:46
- Для автомобилистов уготованы новые правила техосмотра транспорта09:00
- Акваторию Азовского моря будут охранять десантные катера «Кентавр»08:45
- «Пусть горят в аду»: в Керчи произошло очередное ЧП из-за оккупантов08:14
Выборы президента: лидируют Зеленский и Тимошенко
Во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Об этом, 4 февраля, сообщили эксперты во время пресс-конференции "Настроения и оценка угроз украинцами", экспертами социологической группы "Рейтинг", центра "Социальный мониторинг" и "InfoSapiens", представляя результаты соцопроса с выборкой 10 тысяч респондентов.
Так, согласно опросу, 81% опрошенных выявили готовность принять участие в президентских выборах. Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов участвовать в голосовании. Юлию Тимошенко поддерживает 19,2% опрошенных, Петра Порошенко – 14,8% респондентов.
По словам директора соцгруппы "Рейтинг" Алексея Антиповича, доверие к Зеленскому основано на эмоциональной составляющей после скандального заявления в новогоднюю ночь, которое перекрыло обращение Порошенко к украинскому народу.
"Результаты Зеленского однозначно высокие, и он сейчас является основным претендентом на попадание во второй тур вместе с Юлией Тимошенко. Петр Порошенко набрал определенный процент поддержки благодаря Томосу, благодаря томос-туру, благодаря предвыборной кампании, но этого недостаточно пока для прохождения во второй тур выборов", - отметил Антипович.
Комментируя ситуацию вокруг социологических данных, опубликованных СОЦиомС, КМИСом, а также Центром Разумкова, эксперт посоветовал каждой из указанных компаний демонстрировать свои данные, чтобы не было оснований считать их неправдивыми.
"Тогда будет видно, насколько валидные данные всего массива. Сегодня же вы увидели, что мы сделали опрос с участием трех компаний, и разница между результатами во всех трех практически отсутствует. Поэтому хотелось бы так же посмотреть и пообщаться, мне как социологу, с нашими коллегами из центров, которые вы назвали, чтобы исключить несоответствия", - отметил Антипович.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Тимошенко
- Зеленский официально идет в президенты, названо имя руководителя предвыборного штаба
- "95 квартал" проводил президента и встретил Новый год
- "Мне пять лет ждать не нужно". Владимир Зеленский сделал заявление
- "Запретить надо было не только "Сватов", но и Вову": С14 проехались по Зеленскому
- «Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком
- Зеленский сделал громкое заявление о финансировании Коломойским
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»08:00
- Донецк "прозрел" из-за творящегося беспредела в больницах и готов к расправе над Пушилиным07:50
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Ford разработал "справедливую" кровать (ВИДЕО)11:50
- Россия отказалась передать Украине раненых моряков для обследования и лечения11:45
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- Выборы президента: лидируют Зеленский и Тимошенко10:47
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- В Алуште разнесло бассейн с дельфинами09:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю09:15
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать22:38
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- "ШоРеально": видеоблогер из Донбасса рассказал о борьбе с фейками и мифами. ВИДЕО09:22
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии