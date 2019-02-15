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Азаров заявил о возвращении в Киев: предатель рассказал, что должно произойти сразу после выборов .

15.02.2019 20:00
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Азаров заявил о возвращении в Киев: предатель рассказал, что должно произойти сразу после выборов .

Бывший премьер-министр Николай Азаров планирует вернуться в Украину уже осенью нынешнего года - сбежавший в Москву после Майдана чиновник заявил, что сразу после проведения парламентских выборов в стране должны появиться условия, которые позволят ему беспрепятственно вернуться в страну. Заявление бывшего украинского чиновника прозвучало в интервью российскому изданию "Известия". Азаров заявляет, что после нынешних президентских выборов у него нет шанса вернуться в Киев. Бывший премьер дал понять, что уверен в победе пророссийской силы уже на парламентских выборах, после чего пророссийский кандидат в качестве премьера позволит Азарову беспрепятственно вернуться в страну, заблокировав уголовное производство против чиновника. "После парламентских выборов, безусловно, должны появиться условия вернуться. Надеюсь, что так и будет", - заявил Азаров о своих планах. 

Источник : https://www.dialog.ua 

 



Теги: Донбасс, Киев, предатель, президентские выборы
 
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