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Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика

15.02.2019 17:20
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Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика

В Украине безработица продолжает расти: официальные структуры привели неутешительную статистику.

По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 364,3 тыс. безработных .

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

На 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.

Количество вакансий в январе составило 67,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию).

Источник: https://politeka 



Теги: Донбасс, безработица, статистика
 
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