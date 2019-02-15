Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика

15.02.2019 17:20

В Украине безработица продолжает расти: официальные структуры привели неутешительную статистику.

По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 364,3 тыс. безработных .

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

На 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.

Количество вакансий в январе составило 67,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию).

Источник: https://politeka