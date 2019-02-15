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Денежная база за месяц уменьшилась до 428 миллиардов гривень

15.02.2019 07:20
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Денежная база за месяц уменьшилась до 428 миллиардов гривень

За первый месяц 2019 года денежная база в стране уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривень по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривень по состоянию на 1 февраля. 

Об этом сообщили в Национальном банке.

«Денежная масса в январе уменьшилась на 1,4% с 1277,6 млрд гривень на 1 января до 1259,489 млрд гривень на 1 февраля», — говорится в сообщении регулятора.

Также в НБУ отметили, что в январе объем наличных денег в обращении уменьшился на 4% с 363,629 млрд гривень на 1 января до 349,055 млрд гривень на 1 февраля. В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривень. В 2018 году денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривень.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, гривня
 
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