Эксперт: вместе с ростом доходов в Украине стремительно растут расходы

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15.02.2019 11:00

За минувшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил члены НВФ провели 12 обстрелов по позициям ВСУ, в результате чего трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы позиций ВСУ велись из минометов калибров 120 и 82 мм и из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Авдеевка, Павлополь, Марьинка.

Кроме того, из различных минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велись обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Крымское, Хутор Вильный, Зайцево.

В штабе добавили, что для корректировки артиллерийского огня в течение дня противник активно применял беспилотники. При этом в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» четыре квадрокоптера противника был сбиты бойцами ВСУ.

По данным украинской разведка за сутки двое членов НВФ были уничтожены и четверо ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Источник : https://donpress.com