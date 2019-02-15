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Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом

15.02.2019 13:00
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Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом

14 февраля, в четверг, в Киеве прошла пресс-конференция. Как информирует replyua.net, заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий обнародовал результаты нового опроса в Украине. Социологи поинтересовались у респондентов, чего они ждут от президентских выборов. 

По словам Грушецкого, 29% опрошенных украинцев заявили, что ждут обеспечения прозрачных и честных выборов, на которых власть будет выбрана легитимным способом, и чтобы в стране в прозрачности выборов никто не сомневался. Также социолог подчеркнул, что 20% респондентов ждут сохранения стабильности государства, 23% заявили, что хотят видеть во власти новых политиков. 

Примечательно, что только 25% опрошенных рассказали, что после выборов ждут изменения социально-экономического курса страны. Социальное исследование проводилось с 31 января по 10 февраля этого года. В опросе принимали участие более 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов опроса составляет 3, 3%.




Теги: Донбасс, институт, опрос, социология
 
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