Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом

15.02.2019 13:00

14 февраля, в четверг, в Киеве прошла пресс-конференция. Как информирует replyua.net, заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий обнародовал результаты нового опроса в Украине. Социологи поинтересовались у респондентов, чего они ждут от президентских выборов.



По словам Грушецкого, 29% опрошенных украинцев заявили, что ждут обеспечения прозрачных и честных выборов, на которых власть будет выбрана легитимным способом, и чтобы в стране в прозрачности выборов никто не сомневался. Также социолог подчеркнул, что 20% респондентов ждут сохранения стабильности государства, 23% заявили, что хотят видеть во власти новых политиков.



Примечательно, что только 25% опрошенных рассказали, что после выборов ждут изменения социально-экономического курса страны. Социальное исследование проводилось с 31 января по 10 февраля этого года. В опросе принимали участие более 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов опроса составляет 3, 3%.



