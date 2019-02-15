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По выплатам пенсий в Украине ожидаются кардинальные изменения
С 1 марта 2019 года в Украине впервые начнут автоматическую индексацию пенсий.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета правительства о работе за прошлый 2018 год. Так, Гройсман сообщил, что перерасчет пенсий в текущем 2019 году будут проводить уже автоматически. Отныне, по его словам, это будет происходить ежегодно, пишет РБК-Украина.
В правительстве заявили, что пересчитывать пенсии будут на основе четкой формулы, которая будет учитывать показатели средней зарплаты и уровня инфляции в Украине.
Что это будет означать для украинцев на практике – пояснил Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главный эксперт группы «Налоговая и бюджетная реформа» Реанимационного Пакета Реформ.
«Пенсии в любом случае необходимо индексировать: растут цены, растет зарплата, и индексация пенсий – абсолютно логичный шаг. На некоторое время во время кризиса индексация была приостановлена, поскольку не было средств, чтобы ее проводить. Это действительно «ударило» по пенсионерам, однако дальше им обещают, что все будет хорошо. Хотя я должен сказать, что все равно из экономики можно взять ровно столько, сколько она может отдать», — объясняет Владимир Дубровский.
Поэтому думать, что где-то у государства скрыта «волшебная шкатулка» с деньгами, которые можно всем раздать и при этом не станет плохо – это иллюзия, говорит эксперт.
Автоматизация – это вопрос процедуры как именно индексировать пенсии, добавляет он.
«Если процедура автоматическая, как по мне, это лучше, чем когда все это делается в ручном режиме. Потому что тогда процесс не политизирован, на этом вопросе нельзя делать какой-то пиар. Так когда-то хотел Янукович: он втрое поднял пенсии и хотел на этом выиграть выборы в 2004 году», — говорит Дубровский.
Если эта процедура будет автоматическая, то это значит, что она будет безличностной и просто выполняется по закону, объясняет эксперт.
«В этом – очевидный плюс автоматической индексации пенсий. Но весь вопрос в том, с каких ресурсов эти пенсии платить. Потому что здесь, к сожалению, есть значительные проблемы. Ведь в тех демографических условиях, которые уже давно есть в Украине, когда количество трудоспособного населения уменьшается, а пенсионеров – увеличивается, у государства будет все меньше ресурсов для выплаты пенсий. Солидарная система уже давно неактуальна, и ее нужно постепенно менять», — подчеркивает он.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, изменение, пенсии
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