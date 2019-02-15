Политолог о присоединении «ЛДНР» к России»: «Это как решит политическое начальство»

15.02.2019 13:40

Известный российский политолог Евгений Сатановский рассказал о том, что власти России не хотят присоединять Южную Осетию, Приднестровье и Донбасс. Как сообщает replyua.net со ссылкой на радио «Вести», политолог ответил на вопрос одного из слушателей, который поинтересовался, когда «ЛДНР» войдут в состав России.



«Ребят, чего только не хочет в Россию. Если вы думаете, что Приднестровье не хочет в Россию, или Южная Осетия не хочет в Россию… Политика – дело такое. Как решает политическое начальство, как решает дипломатическое начальство, что это все – ну, тут я развожу руками», - заявил Сатановский. Он подчеркнул, что далеко не все страны придерживается политики Соединенных Штатов, которые оккупируют и присоединяют все, что захотят. Политолог напомнил о Гавайских островах, которые несколько десятилетий контролировались Вашингтоном и получили статус штата только в середине 20 века. Кроме того, Сатановский напомнил о судьбе Пуэрто-Рико.



По его словам, США оккупировали эту страну очень быстро. «И теперь это такое свободное и независимое государство, но ассоциированное с США. Валюта у них доллар, глава страны – президент США, и одно место в Конгрессе. Ну, и армия с военными базами, естественно, американские», - добавил Сатановский.