- Политолог о присоединении «ЛДНР» к России»: «Это как решит политическое начальство»13:40
- Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом13:00
- С правом залога. Мангера арестовали в зале суда11:20
- Эксперт: вместе с ростом доходов в Украине стремительно растут расходы11:00
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- «Захват Украины»: озвучен план Путина, о котором никто не говорил10:00
- В Украине насчитали около 125 тысяч обманутых вкладчиков09:40
- По выплатам пенсий в Украине ожидаются кардинальные изменения09:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
Политолог о присоединении «ЛДНР» к России»: «Это как решит политическое начальство»
Известный российский политолог Евгений Сатановский рассказал о том, что власти России не хотят присоединять Южную Осетию, Приднестровье и Донбасс. Как сообщает replyua.net со ссылкой на радио «Вести», политолог ответил на вопрос одного из слушателей, который поинтересовался, когда «ЛДНР» войдут в состав России.
«Ребят, чего только не хочет в Россию. Если вы думаете, что Приднестровье не хочет в Россию, или Южная Осетия не хочет в Россию… Политика – дело такое. Как решает политическое начальство, как решает дипломатическое начальство, что это все – ну, тут я развожу руками», - заявил Сатановский. Он подчеркнул, что далеко не все страны придерживается политики Соединенных Штатов, которые оккупируют и присоединяют все, что захотят. Политолог напомнил о Гавайских островах, которые несколько десятилетий контролировались Вашингтоном и получили статус штата только в середине 20 века. Кроме того, Сатановский напомнил о судьбе Пуэрто-Рико.
По его словам, США оккупировали эту страну очень быстро. «И теперь это такое свободное и независимое государство, но ассоциированное с США. Валюта у них доллар, глава страны – президент США, и одно место в Конгрессе. Ну, и армия с военными базами, естественно, американские», - добавил Сатановский.
Теги: Россия, ДНР, ЛНР, политолог
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику
- Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности
- Кого из видных боевиков уже перестреляли российские кураторы
- "Откровенные упыри" - российский наемник оскорбил жителей "ЛДНР"
- Так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений!
- Скоро нечем будет стрелять: волонтер из зоны АТО рассказал, как много техники теряют боевики в последнее время
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Политолог о присоединении «ЛДНР» к России»: «Это как решит политическое начальство»13:40
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом13:00
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- Трамп объявит чрезвычайное положение в США: официальное заявление12:00
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- С правом залога. Мангера арестовали в зале суда11:20
- Эксперт: вместе с ростом доходов в Украине стремительно растут расходы11:00
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ