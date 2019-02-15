Порошенко поведал о самой важной новости по газу за последние 10 лет

15.02.2019 14:00

Похоже, что все потуги российского агрессора вновь затянуть Украину в свои газово-преступные объятия провалились с огромным треском, поскольку украинское государство уверенно порвало эти рабские кандалы и готово смело двигаться вперед. Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Харьковскую область заявил, что Киеву удалось не только выстоять, но и избавиться от российской газавой зависимости .Порошенко напомнил, что Украина попала в подобную газовую зависимость от страны-агрессора еще в 2009 году, когда был подписан преступный договор по газу. Он также напомнил о победе украинского государства в Стокгольмском арбитражном суде, согласно решению которого нашей стране "Газпром" должен выплатить 4,6 миллиардов американских долларов, которые переплачивал Киев по тому противоправному контракту.



Источник : https://lentaua.net