Главная / Новости / Украина / Российские кураторы срочно созвали в Москве главарей боевиков: подробности
Последние новости раздела
- Российские кураторы срочно созвали в Москве главарей боевиков: подробности18:20
- В Киеве неизвестные залили памятник воинам АТО красной краской18:00
- Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта17:40
- Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика17:20
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко17:00
- Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение16:40
- В Украине десять областей страдают от превышения эпидемических порогов гриппа16:20
- “Ощадбанк” подал иск о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова 16:00
- Безопасно не будет: в РФ отреагировали на приближение корабля НАТО к Черному морю15:40
- В Украине изменились правила растаможки «евроблях»14:40
Российские кураторы срочно созвали в Москве главарей боевиков: подробности
15.02.2019 18:20
Помощник президента России Владислав Сурков и один из экс-главарей «ДНР» Александр Бородай созвали в Москве «Совет донбасских командиров-добровольцев».
Об этом заявили в телеграмм-канале War Gonzo.
Сообщается, что они «обсуждают план действий» на оккупированном Донбассе.
«В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки», — цитирует Бородая телеграмм-канал.
Источник : http://lugradar.
Теги: Донбасс, Москва, кураторы, глава
Читайте также:
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов
- В Донбассе СБУ задержала россиянина. Несовершеннолетних везли в Москву для занятий проституцией
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"
- В Москве «засветился» Mercedes украинского нардепа с заклеенным украинским флагом
- Перекрыт канал сексуальной торговли из Лисичанска в Москву!
- Путин опять умер? Непонятное «вертолетное» движение привело в возбуждение москвичей
- Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ 15:20
- Блокпосты «ДНР»: на Каргиле большой поток машин, на Еленовке масса перевозчиков15:00
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- Российские кураторы срочно созвали в Москве главарей боевиков: подробности18:20
- В Киеве неизвестные залили памятник воинам АТО красной краской18:00
- Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта17:40
- Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика17:20
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко17:00
- ПриватБанк выиграл суд против России по утере активов в Крыму16:50
- Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение16:40
- В Украине десять областей страдают от превышения эпидемических порогов гриппа16:20
- “Ощадбанк” подал иск о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова 16:00
- В МВД РФ подсчитали украинцев, получивших российские паспорта15:50
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ