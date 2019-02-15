Российские кураторы срочно созвали в Москве главарей боевиков: подробности

15.02.2019 18:20

Помощник президента России Владислав Сурков и один из экс-главарей «ДНР» Александр Бородай созвали в Москве «Совет донбасских командиров-добровольцев».

Об этом заявили в телеграмм-канале War Gonzo.

Сообщается, что они «обсуждают план действий» на оккупированном Донбассе.

«В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки», — цитирует Бородая телеграмм-канал.

Источник : http://lugradar.