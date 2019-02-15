Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщает Insider, передает УП.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога - 2 млн 497 тыс грн.

После оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.

"у Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь".

Мангера арестовали в зале суда и доставят в СИЗО.

Защита Мангера ходатайствовало об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировала к тому, что сам Мангер является в суд и не будет никуда бежать.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может убежать, обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.

Предварительно в суде было исследовано около 500 страниц документов из ходатайства прокуратуры об аресте Мангера, в частности - протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводы экспертов и врачей.

Источник : https://from-ua.