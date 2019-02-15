Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

Сухая погода ожидается преимущественно на всей территории Украины в ближайшие выходные. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Фейсбуке.



По ее словам, влияние антициклона принесет сухую погоду.



"16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую области облака и небольшие осадки", - отметила синоптик.



Однако по ее словам, ночью на юге Украины похолодает. "Ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на Севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля или небольшие «плюсы»". Днем ситуация выровняется, ожидается + 2 + 5 градусов, на Западе 4 + 9 градусов", - сообщила Диденко.



В Киеве, по ее словам, 16 февраля без осадков, + 3 + 5 градусов.



В воскресенье, 17 февраля, в столице предполагается комфортная сухая погода с температурой воздуха + 6 + 9 градусов.