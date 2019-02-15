Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение

15.02.2019 16:40

Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод и ушел в совещательную комнату.

Окружной судья Киева Сергей Каракашьян решил взять самоотвод в деле по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии Ульяны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

После такого заявления, которое судья сделал в ходе рассмотрения иска по сути 15 февраля, Каракашьян удалился в совещательную комнату для подготовки соответствующего решения.

В министерстве здравоохранения уже сообщили, что не ожидают вынесения решения по иску в пятницу.

Перед заседанием Супрун предупредила, что ни ее, ни ее заместителей в зале суда не будет, и что вместо них будут ее представители и адвокат.

"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", – сказала она.

Источник: https://www.segodnya.ua