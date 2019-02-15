- В Киеве неизвестные залили памятник воинам АТО красной краской18:00
- Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта17:40
- Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика17:20
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко17:00
- Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение16:40
- В Украине десять областей страдают от превышения эпидемических порогов гриппа16:20
- “Ощадбанк” подал иск о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова 16:00
- Безопасно не будет: в РФ отреагировали на приближение корабля НАТО к Черному морю15:40
- В Украине изменились правила растаможки «евроблях»14:40
- Гражданство России за год получили 83 тысячи украинцев14:19
Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта
Украинцев разозлили платежки за отопление и горячую воду, которые пришли абонентам за январь месяц. В частности там заметили существенное подорожание, более того цены хаотично скачут за одни и те же квадратные метры.
Коммунальные платежи вызвали настоящий бунт в социальных сетях, передает politeka.net.
«Если не выходить на улицы с протестами, как это делают европейцы, то нас еще долго будут «ошарашевать», то есть грабить безбожно», «Не платить массово, пусть охренеют!», «Если б все не платили за коммуналку! Все было бы нормально», «говорили, повышение за тепло на 20 %, а походу повысили в два с половиной раза. Это-жесть! Долги достигли 55 миллиардов. Скоро будут 100. И это далеко не конец. Кончится полным коллапсом , потому что людям ещё и кушать надо, оказывается», «Чтобы они подавились этими тарифами, сколько можно это терпеть», — возмущаются украинцы.
Теги: Украина, Донбасс, бунт
- Россия хочет восстановить КПП "Должанский"на границе для перемещения военной техники
- Украина возглавила СНГ: объявлен Год туризма
- Госкино запретило еще четыре российских фильма
- Италия – Украина: Сухопутные войска договорились о сотрудничестве
- Главы МИД «большой семерки» сделали важное заявление по Украине
- Беларусы опасаются донбасских свиней
- Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ 15:20
- Блокпосты «ДНР»: на Каргиле большой поток машин, на Еленовке масса перевозчиков15:00
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- В Киеве неизвестные залили памятник воинам АТО красной краской18:00
- Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта17:40
- Безработных украинцев стало еще больше: тревожная статистика17:20
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко17:00
- ПриватБанк выиграл суд против России по утере активов в Крыму16:50
- Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение16:40
- В Украине десять областей страдают от превышения эпидемических порогов гриппа16:20
- “Ощадбанк” подал иск о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова 16:00
- В МВД РФ подсчитали украинцев, получивших российские паспорта15:50
- Безопасно не будет: в РФ отреагировали на приближение корабля НАТО к Черному морю15:40
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ