Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта

15.02.2019 17:40

Украинцев разозлили платежки за отопление и горячую воду, которые пришли абонентам за январь месяц. В частности там заметили существенное подорожание, более того цены хаотично скачут за одни и те же квадратные метры.

Коммунальные платежи вызвали настоящий бунт в социальных сетях, передает politeka.net.

«Если не выходить на улицы с протестами, как это делают европейцы, то нас еще долго будут «ошарашевать», то есть грабить безбожно», «Не платить массово, пусть охренеют!», «Если б все не платили за коммуналку! Все было бы нормально», «говорили, повышение за тепло на 20 %, а походу повысили в два с половиной раза. Это-жесть! Долги достигли 55 миллиардов. Скоро будут 100. И это далеко не конец. Кончится полным коллапсом , потому что людям ещё и кушать надо, оказывается», «Чтобы они подавились этими тарифами, сколько можно это терпеть», — возмущаются украинцы.



