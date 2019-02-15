В Киеве неизвестные залили памятник воинам АТО красной краской

15.02.2019 18:00

В Святошинском районе Киева 14 февраля неизвестные залили красной краской мемориал воинам АТО, открытый в августе 2017 года. Об происшествии на своей странице в соцсети сообщила пользовательница Татьяна Деркач.

Она опубликовала фото залитого краской памятника и сообщила, что испорченный вандалами мемориал расположен на Борщаговке.

Источник : https://donpress.com