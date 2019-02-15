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В Киеве у мужчины рука застряла в унитазе, пришлось вызывать спасателей
В ночь на 15 февраля специалистам Киевской службы спасения (КАРС) пришлось доставать из унитаза руку жителя столицы. Об этом сообщает пресс-служба КАРС.
Так, в 5 утра поступил вызов с просьбой о помощи человеку, у которого рука застряла в унитазе. Самостоятельно мужчина вытащить руку не мог, а по какой причине он ее туда засунул - неизвестно. Спасатели оперативно выехали на помощь пострадавшему, провели необходимые манипуляции и вызволили руку.
Также за ночь 15 февраля на службу спасения обращались еще люди. К примеру, по 4 адресам (улица Светлицкого, проспект Курбаса, улица Мурашко и улица Почайнинская) спасатели проводили демеркуризацию - ликвидация последствий разбитого ртутного термометра.
А по адресу улица Героев Севастополя подразделение КАРС оказало помощь женщине с избыточным весом. Также спасатели помогли взломать дверь в квартиру, в которой находилась женщина 1929 года рождения и не могла открыть дверь самостоятельно. Благодаря оперативному реагированию женщину передали медикам и госпитализировали вовремя.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, Киев, мужчина, спасатели
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