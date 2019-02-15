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В Кремле придумали хитрый план по выборам в Украине: подключили хакеров
Россия уже пытается повлиять на результат президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта.
Кремль действует в своем враждебном стиле — использует кибератаки и информационные атаки.
Попытки РФ вмешаться в выборы происходят в различных сферах, отметил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время круглого стола «Эффективная реализация Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС».
Как известно, в 2019 году в Украине пройдут не только президентские, но и парламентская выборы. Поэтому, власть должна противостоять вызовам от РФ и обеспечить украинцам возможность свободного выбора.
«Мы уже имеем ряд фактов, когда РФ пытается повлиять на результат украинского волеизъявления. Это происходит в разных сферах. От попытки через кибератаки повлиять на Украину, через информационные атаки»,– сказал Парубий.
Для защиты результата выборов президента Украины от России важна также поддержка партнеров из Европейского союза.
Активнее всего Москва пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.
Недавно Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о том, что в некоторых регионах 31 марта не будет выборов президента.
«ЦИК приняла к сведению, что на выборах президента Украины голосование граждан не организуется и не проводится на территории оккупированного Россией Крыма и Севастополя, а также на определенных указом президента временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении которых Донецкая и Луганская облгосадминистрации предоставили выводы о невозможности организации подготовки и проведения голосования», — заявили в ЦИК.
Источник: https://politeka.net
Теги: Кремль, хакеры, президентские выборы
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