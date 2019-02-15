В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко

15.02.2019 17:00

Кандидат на вторую президентскую каденцию Петр Порошенко не планирует принимать участие в теледебатах со своими оппонентами до первого тура голосования. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический эксперт Павел Нусс.



По его мнению, это полностью правильная позиция, ее можно только поддержать. Кандидат Петр Порошенко уже не только презентовал свою политическую программу, но и не прекращал работу над ее реализацией, исполняя свои прямые обязанности на посту Верховного Главнокомандующего ВСУ и, как президент страны.



Павел Нусс считает, что нет никакого резона принимать участие в теледебатах со своими оппонентами, которые, мягко говоря, не соответствуют ни статусом, ни уровнем знаний, опыта. Для многих такие дебаты послужат не более, чем дополнительной pr возможностью за счет своего визави и вниманию аудитории. Дебаты, в которых кандидат Порошенко примет участие, возможны исключительно между первым и вторым турами, если таков состоится. Тогда уже можно будет предметно подискутировать с оппонентом и представить свое виденье, а не впадать в популизм, чем и будут заниматься большинство кандидатов, используя эфирное время.