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В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко

15.02.2019 17:00
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В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко

Кандидат на вторую президентскую каденцию Петр Порошенко не планирует принимать участие в теледебатах со своими оппонентами до первого тура голосования. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический эксперт Павел Нусс.

По его мнению, это полностью правильная позиция, ее можно только поддержать. Кандидат Петр Порошенко уже не только презентовал свою политическую программу, но и не прекращал работу над ее реализацией, исполняя свои прямые обязанности на посту Верховного Главнокомандующего ВСУ и, как президент страны.

Павел Нусс считает, что нет никакого резона принимать участие в теледебатах со своими оппонентами, которые, мягко говоря, не соответствуют ни статусом, ни уровнем знаний, опыта. Для многих такие дебаты послужат не более, чем дополнительной pr возможностью за счет своего визави и вниманию аудитории. Дебаты, в которых кандидат Порошенко примет участие, возможны исключительно между первым и вторым турами, если таков состоится. Тогда уже можно будет предметно подискутировать с оппонентом и представить свое виденье, а не впадать в популизм, чем и будут заниматься большинство кандидатов, используя эфирное время.

 



Теги: Донбасс, дебаты, Порошенко, президентские выборы
 
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