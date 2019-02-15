В силу вступает декларационная кампания: кто должен сдать отчет

15.02.2019 18:40

В Украине стартовала декларационная кампания, в процессе каковой украинцы обязаны декларировать прибыли, приобретенные на протяжении 2018 года.



Граждане и личности, исполняющие независимую профессиональную работу, обязаны дать декларации вплоть до 1 мая. А личности, которые обладают правом на налоговую скидку, должны совершить данное вплоть до 31 декабря 2019 года включая.

Какие есть методы подачи декларации:

Первое: индивид способен отправить заполненную декларацию по почте. Бумаги в этом случае необходимо отсылать с уведомлением о вручении и с описью о вложении. При этом никак не позже нежели за 5 суток вплоть до истечения максимального времени.

Второе: индивид способен заполнить декларацию в онлайн порядке на веб-сайте Государственной фискальной службы Украины в сервисе «Электронный кабинет». Рекомендуется пользоваться непосредственно данным сервисом, вследствие того то что это весьма комфортно, так как уменьшает время подачи декларации. А основное — при наполнении в сервисе «Электронный кабинет» имеется возможность осуществить авторасчет и контроль точности наполнения декларации.

В том числе и в случае если заявление подается в электрической форме, в таком случае её все равно необходимо выслать никак не позже завершения конечного часа последнего дня декларационной кампании.

Но имеется ещё и третий вариант: наполненную декларацию может подать и уполномоченное гражданином лицо — согласно участку регистрации плательщика.

Важно отметить, то что все без исключения перечисленные выше методы могут быть применены как теми жителями, что пребывают внутри государства, так и теми, кто в этот период располагается за рубежом.

Для тех же, кто располагается в Украине имеется четвертый – наиболее простой метод — обратиться в Центр обслуживания налогоплательщиков согласно участку регистрации. Специалисты не только лишь дадут бланк декларации, однако и могут помочь сориентироваться в том, как верно его наполнять, так как в некоторых случаях можно сбиться в всех инструкциях порядка оформления и заполнения декларации. Однако в любом случае люди могут получить безвозмездные консультации и поддержку в заполнении декларации в центрах обслуживания налогоплательщиков.

Если кто-то сомневается необходимо ли заглянуть налоговую службу либо нет — он может это узнать позвонив в контакт-центр ДФС по номеру 0−800−501−007, либо воспользовавшись доступным информационным справочным ресурсом. Звонки со стационарных телефонных аппаратов Украины бесплатные.

Важно понимать, то что все без исключения случаи, при каковых плательщик обязан давать декларацию, описаны в Налоговом Кодексе. Один из наиболее значительных это приобретение доходов без участия налогоывх агентов. В таком случае есть получение доходов всеми предприятиями, бизнесменами, личностями занятыми самостоятельной профессиональной работой (юристы, нотариусы и так далее), какие начисляют и выплачивают физиологическим личностям прибыли в виде получки, гонораров, вознаграждений за единовременную службу, дивидендов, премий и многое другое – никак не обязано декларироваться. А вот в случае если прибыли заработаны без роли перечисленных выше налоговых агентов – гражданин должен дать декларацию.

Среди образцов извлечения прибыли в отсутствии налоговых агентов возможно назвать вознаграждения, выплачиваемые людям, работающим по найму у частных персон: домработницам, садовникам, няням, гувернанткам, строителям, водителям и так далее.

Также дать декларацию обязаны люди, возымевшие в 2018 году инвестиционные прибыли, к примеру от реализации ценных бумаг, корпоративных прав. При этом никак не имеет значения, кому были реализованы инвестиционные активы — физиологическому либо юридическому лицу.

И конечно посетить налоговую службу обязаны эти, кого в 2018 году сформировалась списанная просроченная задолженность, а кроме того кому банковские и прочие экономические институты аннулировали либо спустили долг или кредит. Так как, в соответствии с общепризнанным меркам кодекса, средства списанной просроченной задолженности и аннулированного долга являются заработком, облагаемым налогом и требующим подачи декларации.

Источник : https://politeka.net