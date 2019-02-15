В Украине десять областей страдают от превышения эпидемических порогов гриппа

15.02.2019 16:20

В течение отчетной недели с 4 по 10 февраля гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, 70,6% из которых - дети до 17 лет.

Об этом сообщает центр общественного здоровья Украины,передает Голос.ua.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился.

В общем интенсивный показатель заболеваемости составил 544,2 на 100 000 населения, что на 4,9% больше эпидемического порога по Украине.

По данным центра, эпидемические пороги превышены в десяти областях. Больше всего - в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%). В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, среди них - один ребенок в возрасте до 17 лет. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 108 образцов материалов в 25% получены положительные гриппом результаты, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона - 160 885 человек.

Напомним, на прошлой неделе по данным Сумского лабораторного центра самый высокий уровень заболеваемости по области зафиксирован в г. Сумы — 886,9 на 100 тыс.населения.

Массового закрытия учебных заведений на карантин в городе пока не наблюдается. Но уже 2 школы временно приостановили свою работу.

Так, с понедельника 11 февраля закрыта школа №12, а с сегодняшнего дня занятия приостановлены в гимназии №1.

Источник: https://from-ua.com