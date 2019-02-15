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В Украине изменились правила растаможки «евроблях»
В Украине изменили правила для растаможки "евроблях". Вместо экологического сертификата при растаможке будут принимать техпаспорт.
Кроме того, уже с 22 февраля ставки для тех, кто уже давно ездит на "еврономерах", вырастут в два раза. Об этом сообщает Obozrevatel, передает УНИАН.
"Так, на данный момент украинцы уже заплатили за растаможку около 5 миллиардов гривень. Все эти деньги направили в Пенсионный фонд Украины. Они, в том числе, пойдут на мартовское осовременивание пенсий", - говорится в сообщении.
Растаможить автомобиль можно будет и после 22 февраля. Но заплатить придется больше. Так, если вы только завезли авто на еврономерах, то льготным акцизом (со скидкой в 50%) можете воспользоваться, если оформите транспортное средство не позднее, чем через 90 дней. А если автомобиль с вами уже много лет, то воспользоваться такой льготой можно до 22 февраля. Правда, парламентарии рассматривают возможность этот период продлить, но пока это всего лишь предложение.
Юрист Александр Плахотник уверен: все, кто хотели оформить авто, уже это сделали. Много времени на это не нужно. Более того, если раньше не было возможности легализовать авто из-за отсутствия экологического сертификата, то сейчас правила упростили – нужно иметь технический паспорт.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, растаможивание
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