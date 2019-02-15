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В Украине насчитали около 125 тысяч обманутых вкладчиков
Крупным клиентам ликвидированных банков должны более 37 миллиардов гривен, почти четверть из которых должен Дельта Банк.
В результате ликвидации 90 проблемных банков в Украине более 124 тысяч вкладчиков до сих пор не могут получить свои деньги. Об этом пишет UBR.ua, ссылаясь на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Отмечается, что меньше всего проблем у вкладчиков со сбережениями до 200 тысяч гривен, и куда больше у крупных клиентов.
"На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил по запросу председателя ГО "Правовое государство" Ростислава Кравца, что на 1 января 2019 года депозиты свыше 200 тысяч гривен в проблемщиках имело 124,5 тысячи человек. Все они вошли в четвертую очередь кредиторов, и смогут получить свои выплаты только после того, как банки рассчитаются по более приоритетным статьям (с точки зрения действующего законодательства). С ГФС по налогам и сборам, с Нацбанком по кредитам, с работниками по зарплатам", - говорится в материале.
По данным ФГВФЛ, на начало года 124,5 тысячам вкладчиков должны 37,1 миллиардов гривен (в нее не вошли долги перед клиентами ВТБ Банка, где еще не сформирована очередь из кредиторов).
Из ответа Фонда гарантирования следует, что больше всего пострадавших у Дельта Банка, где за крупными компенсациями стоит в очереди сразу 30 тысяч человек. Им должны 8,8 миллиардов гривен.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, вкладчик, обман
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