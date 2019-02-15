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В Украине стоимость курятины сравнялась со свининой - эксперт
В настоящее время в регионах Украины отмечается резкое подорожание филе курятины. Стоимость курятины сравнялась по цене со свининой.
Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.
По словам эксперта, за последние годы стоимость куриного мяса в Украине практически сравнялась с ценой на традиционно более дорогую свинину, пересекая осенью прошлого года отметку в 100 грн за килограмм.
За 2018 год филе курятины подорожало почти на 18% и стоит сейчас 105 грн за килограмм в среднем по стране. Таким образом, за последний год этот продукт больше всего подорожал на рынке мяса и мясных изделий.
«Филе курицы попало в перечень продуктов, цены на которые мониторятся государством только с декабря 2017 года, поэтому статистика по нему может быть предоставлена в год, в отличие от многих других продуктов. Но курятина - единственный вид мяса, который статистика считает дважды: тушку и филе. Это правильно, поскольку рост различных видов происходит разными темпами», - подчеркнул аналитик.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, свинина, эксперт
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