- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- «Захват Украины»: озвучен план Путина, о котором никто не говорил10:00
- В Украине насчитали около 125 тысяч обманутых вкладчиков09:40
- По выплатам пенсий в Украине ожидаются кардинальные изменения09:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- Названа зарплата Гройсмана08:00
- Денежная база за месяц уменьшилась до 428 миллиардов гривень07:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
«Захват Украины»: озвучен план Путина, о котором никто не говорил
Президент РФ Владимир Путин начал разрабатывать план захвата Крыма после того, как на ситуацию с Грузией никто не реагировал
Об этом рассказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.
«Я был начальником штаба НАТО представительства в России как раз, когда начались действия против Грузии, когда российские военные вторглись на территорию Грузии. Уже тогда прекратились отношения с НАТО. Уже ни отношений, совместных операций никаких не было, планов тоже не было, только конференции, но ничего дельного. Уже тогда были напряженные отношения, но все равно НАТО пыталось и думало, что это все пройдет. Как только Путин понял, что на ситуацию с Грузией никто не реагирует, с этого момента они начали разрабатывать план захвата Крыма», — рассказал он.
При этом он подчеркнул, что от сегодняшних действий Украины зависит многое, ситуация может существенно обостриться
«Если сегодня мы будем игнорировать конфликт в Керченском проливе, если ничего не будем делать, то я уверен, что они перекроют вам Черное море», — отметил военный.
Также Табах прокомментировал вступ Украины в НАТО и ЕС. В Украине иногда шутят, что пока мы соберемся в НАТО и ЕС, то их уже может и не быть.
«Могу сказать, что мы живем в огромной бюрократии, и чем более развита страна, тем бюрократии больше. А когда страна становится частью еще большей бюрократии, то это еще одна бюрократия нарастает, а потом еще,одна за другой, и давят друг друга, а так функционировать невозможно. Я всегда говорил, что если Россия не хочет, чтобы какая-то страна вступала в НАТО, то не надо на нее нападать. Как только вы на нее нападаете, эта страна сразу хочет стать членом НАТО. А вот если вы хотите, чтобы НАТО развалилось, то пусть больше стран туда вступит: чем больше там стран, тем больше бюрократии там будет, и нечего нельзя будет решить, потому что кто-то всегда голосует против», — резюмировал Гарри Табах.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, захват
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- Сети высмеяли очередную "многоходовочку" Путина - подать в суд на Украину. Вопрос: в какой?
- Путин думал, что россиян будут встречать с гармошками и частушками, - Парубий
- Украина не должна "платить за разбитую посуду" и забирать "убитый" Донбасс - российский политолог
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома19:00
- В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины17:00
- Дают по 100 грн: в Сети рассказали правду о зарплатах на шахтах «ДНР»16:30
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- «Захват Украины»: озвучен план Путина, о котором никто не говорил10:00
- Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер дебютировала в кино (ВИДЕО)09:50
- В Украине насчитали около 125 тысяч обманутых вкладчиков09:40
- По выплатам пенсий в Украине ожидаются кардинальные изменения09:20
- Sony выпустила «умный» ремешок для часов09:10
- Динамо и Шахтер сыграли вничью в Лиге Европы08:55
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ