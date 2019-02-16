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На неподконтрольном участке границы фиксируется движение автобусов по странным маршрутам
Между Украиной (главным образом из Луганской области и в Луганскую область) и Российской Федерацией продолжали регулярно ходить местные автобусы и автобусы дальнего следования. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», пишут Донецкие новости.
«Помимо регулярного автобусного сообщения команды наблюдателей продолжали фиксировать передвижение автобусов по необычным маршрутам. Часто на автобусах отсутствует указание их маршрута; вместо этого на ветровом стекле находится знак "нерегулярный"», – говорится в отчете.
При этом подчеркивается, что за отчетный период на обоих пунктах пропуска наблюдали увеличение общего числа пересекающих границу автобусов (352 по сравнению с 316, зафиксированными на предыдущей неделе). 184 автобуса направлялись в Российскую Федерацию и 168 – в Украину.
Среди зафиксированных автобусных перевозок были отмечены следующие нерегулярные маршруты или пункты назначения: Стаханов – Киев; Ровеньки – Киев; и Луганск – Севастополь.
«Иногда наблюдатели замечали, как водители автобусов снимают указатели маршрута с ветровых стекол своих автобусов, а на некоторых автобусах указатели маршрута и вовсе отсутствовали. Большинство автобусов дальнего следования, перемещающихся между Луганской областью и городами в Российской Федерации, имеют украинские номерные знаки, выданные в Луганской области», – говорится в отчете.
Теги: Россия, Донбасс, граница, ЛНР, автобусы
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