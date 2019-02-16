Психиатры «обследовали» кандидатов в президенты: поставлен страшный диагноз

16.02.2019 12:22

Журналисты показали психиатрам-наркологам фрагменты предвыборных выступлений некоторых кандидатов. Медики прокомментировали отдельные моменты, пишет from-ua.

По мнению специалистов, Владимир Зеленский вызывает доверие своей предвыборной агитацией, дескать, «как актер он молодец». Но мнимая независимость от олигархов вызывает у врачей сомнения.

Олег Ляшко звучит ярко, но имеет агрессвный посыл, считают психиатры-наркологи, добавляя: "Ему не нужно, чтобы за него голосовали, его задача привлечь внимание к себе и отвлечь от кого-то другого".

Юрий Бойко акцентирует наболевшее, однако мимика и жестикуляция выдают, что он как бы ищет поддержку со стороны, подтверждение своих слов. "Он просто сам не верит в то, что говорит", - комментируют медработники.

Действующий президент Петр Порошенко, как отметили врачи, выглядит уставшим.

Предвыборные обещания Юлии Тимошенко рассмешили комментаторов. Артистический талант явно присутствует, но речь и мимика не совпадают, заключили они.