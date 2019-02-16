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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает donpress.com.
В ходе беседы они обсудили итоги состоявшейся 14 февраля встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию .
«Владимир Путин рассказал о продолжающихся переговорах с Ираном и Турцией», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Макрон рассказал о приоритетах Парижа по урегулированию кризиса в Сирии. Политики пришли к мнению, что ситуация в Сирии остается тяжелой и представляет угрозу для региональной и международной безопасности.
Отмечается, что лидеры обсудили украинскую тему. Так, Путин заявил, что перед выборами в Украине «активизировалась антироссийская кампания киевских властей». В разговоре он привлек внимание Макрона о решении Украины не допускать на выборы российских наблюдателей и отказе организовать избирательные участки в России.
Также обсуждались вопросы о совместной работе по содействию урегулированию конфликта в Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Франция, выборы президента, избирательный участок, Макрон
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