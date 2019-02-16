Россия проиграет войну против Украины: в соцсетях названа неожиданная причина, поразившая соцсети

16.02.2019 22:03

Статистические данные указывают, что Россия проиграет войну против Украины, которую Путин развязал в 2014 году после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

В социальных сетях разгорелся настоящий ажиотаж после того, как были опубликованы данные о том, что Россия проиграла все войны, которые начинала сама, передает dialog.ua.

Один из пользователей социальных сетей привел сведения, согласно которым Москвой были проиграны все 5 воин, в которых участвовала Россия: Русско-японскую, Первую мировую, Польско-советскую, Финскую и Афганскую. При этом на данный момент Россия ведет сразу три необъявленные войны на территории бывшего СССР в Молдове, Грузии и Украине на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Публикация данных вызвала настоящий ажиотаж у пользователей, которые добавили обе проигранных чеченских войны. Однако часть аудитории принялась доказывать, что не все из указанных войн были развязаны Москвой.